Tommaso Pobega si avvicina a diventare un nuovo giocatore del Bologna . Nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 agosto, i rossoblù hanno sistemato tutti i dettagli per l’arrivo del centrocampista classe 1999 . Come di consueto, dunque, nelle prossime ore verranno organizzate le visite mediche in vista della firma e dell’ufficialità . Da valutare, sotto questo aspetto, la sua presenza per la trasferta di Napoli , con il Bologna che affronterà la squadra di Antonio Conte questa domenica, 25 agosto, alle ore 20.45 al Maradona.

I numeri del centrocampista

Pobega, dunque, si appresta a salutare il Milan. Nell’ultima stagione, 15 le partite giocate dal 25enne, assente anche per via di un infortunio. In rossonero dalla stagione 2022, per lui 43 partite con 3 gol realizzati. Oltre al Milan, nell’annata 2021-22, Pobega ha vestito la maglia del Torino in Serie A con 33 partite disputate, 4 gol e 3 assist.