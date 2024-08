Bologna, idea Kiwior in prestito dall'Arsenal

All’ Arsenal ha dato Riccardo Calafiori , dall’Arsenal potrebbe prendere Jakub Kiwior . Il Bologna , anche grazie ai rapporti instaurati dopo la cessione del difensore della Nazionale, per rinforzare la difesa pensa al polacco dei Gunners , arrivato in Premier League dopo un’esperienza di una stagione e mezza in Serie A allo Spezia . Kiwior arrivò in Italia quando lo Spezia era guidato da Thiago Motta (fresco ex proprio del Bologna), che aveva ereditato la panchina da Vincenzo Italiano: ora è l'allenatore del Bologna e cerca proprio Kiwior. A lui si era interessato anche la Fiorentina, ma negli ultimi giorni non ci sono state accelerazioni da parte dei viola e così ora ecco il Bologna. La formula sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto ma resta da capire se l’Arsenal sarà disposto ad accettarla, per un giocatore che nel gennaio del 2023 fu pagato allo Spezia 25 milioni più bonus. E sarà decisivo vedere se Kiwior resterà ancora fuori dalla lista dei calciatori che Arteta porterà oggi a Birmingham, per giocare la seconda di Premier contro l ’Aston Villa : il match è in diretta su Sky Sport Uno oggi alle 18.30.

Kiwior, dallo Spezia all'Arsenal cessione record

Esordiente tra i professionisti in Slovacchia, si mette in luce nello Zilina, da dove lo Spezia lo prende nell’estate del 2021. L’acquisto dell’ultimo giorno di mercato si rivela un gran colpo: Kiwior diventa il titolare della difesa di Thiago Motta e contribuisce alla seconda salvezza di fila dei liguri. Centrale nella difesa anche di Luca Gotti, il nuovo allenatore spezzino l’anno successivo. Ma Kiwior, nel gennaio 2023, viene ceduto all’Arsenal per la cifra record di 25 milioni di euro più bonus: la cessione più remunerativa nella storia dello Spezia. Sette presenze e un gol al Wolverhampton nei suoi primi mesi a Londra, dove non si rivela però fondamentale nella difesa di Arteta il secondo anno, il primo passato interamente all’Arsenal: in campionato 20 presenze (1 gol al Newcastle) ma solo 11 da titolare, in Champions 4 gare dal 1’ e 3 da subentrato. Nella prima giornata di Premier di quest’anno, sabato nell’esordio contro i Wolves, Kiwior non è andato nemmeno in panchina. Vanta 26 presenze con la nazionale della Polonia e ha giocato da titolare i Mondiali in Qatar e gli ultimi Europei in Germania.