Bergamaschi scatenati sul mercato e pronti a chiudere per altri due acquisti: visite lunedì per Rui Patricio, ai dettagli anche Cuadrado. E dopo la possibile partenza di Koop sono in arrivo altri colpi in entrata...

Altri due colpi in arrivo. L'Atalanta ha deciso questa volta di puntare sull'usato sicuro e sull'esperienza e ha ormai chiuso altri due acquisti, entrambi a parametro zero. Da svincolato, infatti, firmerà Rui Patricio che andrà a fare da vice a Carnesecchi dopo la partenza imminente di Musso verso l'Atletico Madrid. L'ex portiere della Roma svolgerà lunedì le visite mediche. Ai dettagli anche l'ingaggio di Juan Cuadrado, rimasto libero dopo l'anno all'Inter in cui ha vinto il suo sesto scudetto, seppur con poche presenze per via di un lungo infortunio. Sarà una preziosa alternativa sulle corsie laterali, dove è fresco di ufficializzazione Bellanova dal Torino.