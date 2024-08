La Lazio non molla per Carlos Alcaraz. Il centrocampista argentino - omonimo del tennista e reduce da un prestito alla Juventus - è rientrato al Southampton in estate ed è finito tra gli obbiettivi del club per rinforzare il centrocampo di Baroni. La Lazio continua a lavorare intensamente per portare il giovane argentino a Roma, ma deve fronteggiare la concorrenza dei brasiliani del Flamengo, che per lui hanno un forte interesse, ma non sono ancora riusciti a chiudere l'affare.

