Il nuovo arrivato dal mercato (già in gol al debutto pre sosta) in conferenza: "Volevo tornare in Italia, in Germania non mi sono sentito a casa come qui. Firenze nel mio destino, avevo già pensato di comprare una casa in Toscana prima del trasferimento". Sull'inizio di stagione: "Ci sono tanti giocatori nuovi e un allenatore che porta nuove idee, serve pazienza"

"La Fiorentina significa per me tanto, è una nuova fase che ho voluto. In Germania non mi sono mai sentito a casa come qui in Italia. La volontà di tornare e venire a Firenze è stata molto forte da parte mia". A dirlo è Robin Gosens, tedesco ma, ormai, anche un po' italiano, dopo i tanti anni in A dal 2017 ad oggi. Gli exploit con l'Atalanta, l'anno all'Inter e il passaggio un po' a vuoto nell'Union Berlino. Ora un atteso ritorno: "È vero, avevo già pensato di prendere una casa in Toscana, ha delle campagne stupende ed una natura bellissima, poco dopo il mio agente mi ha parlato della possibilità di venire qui. Firenze è la piazza giusta per me e per la mia famiglia. Forse era scritto nel destino".