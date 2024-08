Il club arabo è piombato sull'attaccante nigeriano. Con il Napoli ci sarebbero tutti i presupposti per chiudere (offerti circa 70 milioni di euro), mentre il centravanti ha già detto no alle offerte ricevute. La pista Arabia, a meno di una settimana dalla chiusura del mercato, è la prima "traccia" concreta per la cessione di Osimhen

Il futuro di Osimhen sarà lontano da Napoli , e la possibilità Arabia torna di moda. L' Al-Ahli infatti è forte sull'attaccante nigeriano : con gli azzurri ci sarebbero tutti i presupposti per chiudere l'affare dopo un'offerta al club da circa 70 milioni di euro, ma non c'è ancora l'accordo economico con il giocatore che per il momento ha rifiutato le prime offerte . In attesa anche di conoscere le cifre dell'eventuale trattativa , da capire ora se l'Al-Ahli rilancerà soddisfando le richieste del centravanti. Al momento però, la pista araba è la prima vera "traccia" concreta per la sua cessione.

Da Lukaku a McTominay: le ultime

Mercato del Napoli più attivo che mai anche in entrata. Accordo con il Manchester United per Scott McTominay per un'operazione da 30,5 milioni di euro: il giocatore classe 1996 deve ancora sistemare alcune pendenze con il club. Sempre in mediana, anche Billy Gilmour resta un obiettivo: l'allenatore del Brighton sta spingendo per trattenerlo in Premier League, ma lui vuole andare via, destinazione Napoli. Tra i due club manca l'intesa sui bonus: ballano ancora due milioni circa. Per Lukaku si lavora invece sui diritti di immagine: 30 milioni di euro e il 30% sulla futura rivendita il costo dell'affare con il Chelsea.