Non accenna a fermarsi il mercato dell'Atalanta. Dopo l'ufficialità del nono acquisto (Cuadrado) e con Rui Patricio in arrivo, la dirigenza nerazzurra è sulle tracce di altri profili da regalare a Gian Piero Gasperini. C'è stato infatti un tentativo per Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea già in passato accostato a diversi club italiani. Trattativa comunque difficile per via di un ingaggio alto e di un prezzo che ne fanno i Blues molto elevato. Chiesto Kossounou al Bayer Leverkusen: si attende una risposta dei tedeschi per il difensore classe 2001.

