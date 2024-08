L'ex Inter e Atalanta è entrato nel mirino dei Viola: sondaggio per l'esterno. Offerta da circa 4 milioni di euro per Matias Moreno, difensore classe 2003 del Belgrano, mentre interesse concreto per Adli del Milan: accordo di massima con i rossoneri. No al Brentford per Kayode

Un mercato, quello della Fiorentina, ancora in fermento. Difesa e centrocampo i reparti del campo sui quali la dirigenza viola vuole mettere mano, approfittando degli ultimi giorni di trattative. Robin Gosens, dell'Union Berlino, è un nome che piace con sondaggi continui per l'esterno ex Inter e Atalanta.

Piacciono anche Moreno e Adli, Kayode non si muove

In difesa il profilo nuovo è quello di Matias Moreno, classe 2003 del Belgrano, per il quale la Fiorentina ha messo sul piatto circa 4 milioni di euro. Chi invece non si muoverà da Firenze è Kayode: nelle ultime ore il Brentford si è fatto sotto con una proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto a presenze per un totale di 20/22 milioni di euro. Offerta rigettata al mittente. Interesse concreto anche per Adli del Milan: su di lui ci sono squadre del Qatar ma si proverà a convincerlo a dire sì ai viola. C'è già un accordo di massima con i rossoneri.