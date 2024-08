Ultime ore per la finestra estiva di calciomercato in Europa (ma non solo). Se in Italia, Germania, Francia, Spagna, Inghilterra la sessione finisce questa sera a mezzanotte, in diversi altri Paesi si andrà ancora avanti qualche giorno. Per Danimarca, Norvegia, Portogallo e Olanda il gong scatterà lunedì 2 settembre, così come in Arabia Saudita. In Croazia si potranno ancora acquistare calciatori il 5 settembre, in Belgio il 6

CALCIOMERCATO NEWS LIVE