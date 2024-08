La Roma è pronta ad accogliere Manu Koné, atteso oggi nella capitale . Un lungo corteggiamento da parte dei giallorossi che, nonostante il pressing del Milan , stanno chiudendo l'affare di mercato accontentando Daniele De Rossi che aveva da tempo indicato il giocatore del 'Gladbach come rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Dopo l'ultima offerta da circa 15 milioni di euro rifiutata , è arrivato il rilancio da parte della Roma: si lavora per definire tutti gli ultimi dettagli tra club , mentre quello con il giocatore è stato già trovato da tempo.

Un centrocampista box-to-box per De Rossi

Appena 4 minuti in stagione in Coppa di Germania prima di restare fuori dalla lista dei convocati per l'esordio in Bundesliga del 'Gladbach per motivi di mercato. Classico centrocampista box-to-box, Kone ha nella corsa una delle sue qualità migliori. Gioca prevalentemente davanti alla difesa, ma alla bisogna può anche essere utilizzato più vicino alle punte. Ha chiuso la scorsa annata con 25 presenze totali, complicie un duplice infortunio (al ginocchio e di tipo muscolare) che lo ha tenuto fermo per otto giornate. Curiosità: a 13 anni Manu Kone, seguendo le orme di Henry, Maignan e Mbappé, entra a far parte dell'INF (Institut National du Football) Clairefontaine, prestigiosa accademia nazionale specializzata nell'accrescimento e nell'allenamento di promettenti calciatori francesi.