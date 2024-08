Introduzione

Cosa è successo nel mondo del mercato estero? Chiusura thrilling con due nomi accostati per diverse settimane alla Juventus ma che rimangono in Premier League: Sterling passa dal Chelsea all'Arsenal in prestito, mentre ai Blues di Enzo Maresca - in attesa di ufficializzazione - arriva, anche lui in prestito con obbligo di riscatto, Jadon Sancho dal Manchester United. In Premier anche Calafiori e Chiesa, rispettivamente all'Arsenal e al Liverpool. Il colpo più caro - seguendo l'esborso per il cartellino - è a firma Atletico Madrid, che si assicura l'ex City Julian Alvarez per ben 75 milioni di euro. Ma è impossibile non prendere come uomo copertina Kylian Mbappé, finalmente un giocatore del Real. Il Leverkusen ha trattenuto Xabi Alonso in panchina e il Bayern ha speso molto. Mentre il Psg ha provato a colmare l'assenza della sua stella con quattro acquisti mirati. Ecco il quadro europeo