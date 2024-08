Il difensore inglese è in trattativa per il suo trasferimento in Saudi League. In caso di addio dopo cinque stagioni, la Roma potrebbe valutare l'ipotesi di due nuovi innesti in difesa: gli svincolati Mario Hermoso e Mats Hummels

Il calciomercato della Roma non è ancora finito. Entro la serata di oggi (sabato 31 agosto), i giallorossi decideranno se intervenire sul proprio reparto difensivo attingendo dal mercato degli svincolati. Per qualcuno che però potrebbe arrivare, c'è un giocatore in partenza: per Chris Smalling, la dirigenza valuta un'offerta arrivata per l'inglese dall'Arabia Saudita. Trattativa in corso per il suo possibile addio dopo cinque stagioni nella Capitale. In caso di separazione, la Roma valuterebbe due innesti e non uno. I nomi sono quelli che hanno animato l'ultimo giorno di trattative: Mario Hermoso e Mats Hummels, entrambi ancora senza squadra. Il primo, in trattativa con il Galatasaray, dopo l'inserimento dei giallorossi chiaramente adesso aspetta una mossa da parte della Roma prima di decidere. L'ex Dortmund, dopo i primi approcci delle ultime ore, resta un obiettivo concreto.