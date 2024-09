Il mercato in Turchia chiuderà solo il 13 settembre, ed ecco che il Galatasaray bussa alla porta del Napoli per Victor Oshimen. Trattativa in corso tra i due club per un'operazione che porterebbe il nigeriano a vestirsi di giallorosso in prestito fino al termine della stagione. Da capire se si troveranno tutti gli accordi, a partire dall'intesa sul contributo da parte degli azzurri sullo stipendio dell'attaccante. Intanto però, oltre a "eliminare" un problema per Conte e società, Osimhen scongiurerebbe il rischio di mesi di inattivià (almeno fino a gennaio): contatti continui tra l'agente del calciatore e i due club. Accelerata decisiva da parte dei turchi dopo l'infortunio di Mauro Icardi (fermo fino a ottobre), oltre a motivi tattici con il Galatasaray che vuol passare al 3-5-2 con i tifosi che già sognano una coppia d'attacco con l'ex interista.