In attesa dell'ufficialità di Mario Hermoso (che arriva da svincolato dopo l'ultima esperienza all'Atletico Madrid), la Roma valuta altri profili tra i giocatori ancora senza squadra. Mats Hummels, un nome che i giallorossi hanno valutato con attenzione, al momento si allontana: la dirigenza romanista non è convinta dell'ex Borussia Dortmund. Con Smalling sempre più verso l'Arabia (oggi a mezzanotte chiude il mercato) i giallorossi non è detto che, dopo l'arrivo di Hermoso, tornino sul mercato degli svincolati. Valutazioni nei prossimi giorni per decidere come (e se) muoversi in sede di trattativa.