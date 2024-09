Introduzione

Davanti a tutti c'è il Chelsea, che per costruire la squadra attualmente a disposizione di Maresca ha speso più di un miliardo e duecento milioni di euro… senza vincere nulla negli ultimi anni. Altre due di Premier sono sopra il miliardo, con le squadre inglesi che - in generale - dominano la top 10, chiusa dalla Juve. È questo l'ultimo studio a firma del CIES, l'Osservatorio calcistico, che ha classificato cento squadre provenienti da tutto il mondo considerando i soldi spesi per i cartellini di tutti i giocatori in rosa, sia quelli appena comprati che quelli nel club da anni. Non ci sono limitazioni geografiche o di livello (ecco perché in classifica ci sono anche squadre di serie inferiori), i dati sono aggiornati al 3 settembre e comprendono anche gli eventuali bonus delle trattative. Altre tre italiane in top 30 e tutte le curiosità: qual è la centesima rosa al mondo (costata solo 65 milioni)?

