Musiala e Rodrygo sono stati esclusi dai 30 candidati per il Pallone d'Oro 2024, scelta che ha fatto parlare molto e suscitato diverse polemiche. "Che Jamal non rientri nella lista dei 30 per noi è incomprensibile", ha dichiarato il dirigente del Bayern Max Eberl. Il brasiliano del Real, invece, ha pubblicato una Instagram Stories con tutti i trofei vinti recentemente. Ma chi sono i più preziosi ad essere stati esclusi? Di seguito la top 20 (dati Transfermarkt)

PALLONE D'ORO 2024, I 30 CANDIDATI