Con un avvio di stagione molto promettente nella Liga, Robert Lewandowski prova a trascinare la Polonia in Nations League in un girone complicato insieme a Croazia e Portogallo. L'attaccante blaugrana ha voluto parlare soprattutto del suo nuovo compagno al Barcellona, ovvero del connazionale Wojciech Szczesny, presentato dal club catalano qualche giorno fa. Lewandowski ha raccontato un aneddoto molto curioso: "Prima di lasciare la Juventus e ritirarsi mi disse che avrebbe continuato a giocare solo se il Barcellona lo avesse chiamato. In questo periodo in cui si è riposato ha ritrovato freschezza, e gli basteranno solo due settimane di allenamento per tornare in forma. È sereno e tranquillo".