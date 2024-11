Lione a rischio retrocessione: scenari di mercato

Non c'è solo il Lione fra le proprietà di John Textor, 58enne miliardario statunitense. Suo anche il 45%, e dunque il pacchetto di maggioranza, del Crystal Palace che milita in Premier League e in Brasile il Botafogo, uno dei club storici del paese. Proprio il futuro del Crystal Palace potrebbe essere legato a quello del Lione. Negli ultimi mesi Textor ha cercato più volte di comprare le altre quote che sono in mano all’attuale presidente Steve Parish e agli statunitensi Josh Harris e David Blitzer, che possiedono ciascuno il 10% senza riuscirci. Adesso potrebbe mettere invece in vendita la sua quota per sistemare almeno in parte i conti del Lione. Nelle scorse settimane lo stesso Texter aveva provato anche la scalata all'Everton che poi è finito al gruppo Friedkin, proprietario anche della Roma