Sangue freddo, pieno controllo della situazione e naturalmente piedi buoni. Sono le qualità necessarie per “uscire dalla pressione” quando si gioca in mezzo al campo e, con la palla tra i piedi, ci si trova immediatamente aggrediti dagli avversari, senza troppo tempo per poter ragionare. Il Cies si è chiesto chi siano i migliori al mondo e un italiano si è piazzato sul podio