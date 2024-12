Il club giallorosso pensa a rinforzarsi nel prossimo mercato invernale. Sono tre i profili valutati: un vice Dovbyk in attacco, un esterno destro che possa giocare titolare e un difensore centrale (per avere un ricambio in più nel nuovo sistema a 3). Inoltre c'è da capire quale sarà la volontà di Hermoso: restare per giocarsi le sue chance nella Roma oppure provare una nuova avventura

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT