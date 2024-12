Vincono Pisa e Bari, il Palermo battuto a Carrara

Introduzione

Per la 16^ giornata di Serie B, Il Pisa aggancia momentaneamente in vetta il Sassuolo, in campo domani con la Samp. A Mantova la squadra di Filippo Inzaghi guadagna il doppio vantaggio con le reti di Angori e Lind ma viene ripresa dalla doppietta di Mancuso: nel secondo tempo il gol partita di Moreo che dà tre punti ai nerazzurri. Vince anche il Bari, che batte al San Nicola il Cesena: decisivo il gol di Dorval nel primo tempo. Il Palermo cade invece in casa della Carrarese: gol vittoria (il primo in campionato) di Stiven Shpendi, fratello di Cristian, attaccante del Cesena e capocannoniere della B. Finisce in parità la sfida tra Modena e Salernitana: al vantaggio ospite con Soriano risponde Palumbo. Ora in campo Cosenza e Frosinone. Domani le altre quattro gare del turno. Il clou è la sfida tra Sassuolo e Sampdoria alle 17.15: prima, alle 15, Catanzaro-Brescia, Cremonese-Reggiana a e Spezia-Cittadella. Nell'anticipo del venerdì sera, finisce 2-1 Juve Stabia-Sudtirol. Ecco tutti i risultati e i gol

SERIE B, LA CLASSIFICA