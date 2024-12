La storia continua

In questo inizio di stagione altalenante è sicuramente Reijnders una delle note più liete in casa Milan: arrivato nell'estate del 2023 per 20 milioni circa dall'AZ, proprio in questa prima parte di stagione ha impressionato per gol (7), assist (3) e giocate di qualità in mezzo al campo. Maignan, già protagonista nello scudetto del 2022, ha collezionato 131 partite in rossonero.