In vista dell'apertura del mercato invernale, il Monza inizia a muoversi. La società biancorossa ha infatti trovato l'accordo con la Lazio per il prestito fino al termine della stagione di Akpa Akpro. Il centrocampista ivoriano ha un contratto con la Lazio in scadenza tra sei mesi e il prestito al Monza durerà fino alla scadenza di questo. Per il calciatore 32enne, qualora il tutto dovesse essere ufficializzato, si tratterebbe di un ritorno, in quanto ha già vestito la maglia biancorossa la scorsa stagione con ben 19 partite giocate.