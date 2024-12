Napoli, trattativa con il Lecce per Luis Hasa

Il club di De Laurentiis lavora con il Lecce per arrivare al centrocampista di scuola Juve Next Gen, Luis Hasa. L'idea è di uno scambio di contropartite tecniche (con Rafa Marin e Zerbin). Il giocatore potrebbe poi andare in prestito al Bari nell'ambito di un'operazione più ampia che coinvolgerebbe poi il difensore Dorval

Il Napoli inizia a muoversi sul mercato. Gli azzurri pensano, oltre alla difesa, anche al centrocampo. Un nome è quello di Luis Hasa, 20enne del Lecce. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha puntato il classe 2004 che ha già avuto modo di conoscere ai tempi della Juventus, considerando che Hasa prima di far tappa al Lecce ha vestito la maglia della Next Gen. La trattativa, qualora andasse in porto, potrebbe impostarsi su uno scambio tra le due società: il Napoli ha infatti bisogno di un centrocampista, mentre il Lecce di qualche giocatore nel ruolo di esterno o di difensore centrale. Proprio per questo, gli azzurri lavorano con il Lecce per inserire Zerbin o Rafa Marin come contropartite.