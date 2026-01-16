La Juventus vuole portare Jean-Philippe Mateta a Torino a gennaio e sta spingendo per chiudere. Trattativa avanzata col Crystal Palace (e con l'agente dell'attaccante francese), con cui ci sono stati contatti positivi in queste ore e con cui si sta cercando di far quadrare i numeri dell'operazione. Le richieste del club inglese per il suo bomber (10 gol in stagione, 8 in 21 partite di Premier) sono alte, ma intanto si sta muovendo per l'eventuale sostituto, individuato in Sidiki Cherif dell'Angers. In casa Palace è di fatto pronta una mini-rivoluzione: a giugno saluterà l'allenatore Oliver Glasner e nel frattempo in queste ore ha già venduto un altro pezzo pregiato, il difensore Marc Guehi, al Manchester City.