Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

La Juventus avanza per Mateta. E in attacco può arrivare anche Maldini

Calciomercato

La Juventus insiste per l'attaccante francese: trattativa avanzata con il Crystal Palace e l'agente del giocatore, con cui si sta cercando di trovare la quadra a livello economico. Ma in attacco si pensa al doppio colpo con Daniel Maldini, in uscita dall'Atalanta, che può arrivare in bianconero per fare il vice Yildiz

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

La Juventus vuole portare Jean-Philippe Mateta a Torino a gennaio e sta spingendo per chiudere. Trattativa avanzata col Crystal Palace (e con l'agente dell'attaccante francese), con cui ci sono stati contatti positivi in queste ore e con cui si sta cercando di far quadrare i numeri dell'operazione. Le richieste del club inglese per il suo bomber (10 gol in stagione, 8 in 21 partite di Premier) sono alte, ma intanto si sta muovendo per l'eventuale sostituto, individuato in Sidiki Cherif dell'Angers. In casa Palace è di fatto pronta una mini-rivoluzione: a giugno saluterà l'allenatore Oliver Glasner e nel frattempo in queste ore ha già venduto un altro pezzo pregiato, il difensore Marc Guehi, al Manchester City.

Maldini sarà il vice Yildiz?

Non solo Mateta. La Juventus lavora anche per un ulteriore innesto nel reparto offensivo in questa sessione di mercato. E a dispetto delle parole in conferenza stampa pre Cagliari di Luciano Spalletti, che è sembrato allontanare l'arrivo di un vice Yildiz, resiste il nome di Daniel Maldini, in uscita dall'Atalanta dopo l'arrivo a Bergamo di Giacomo Raspadori. Mateta-Maldini, la Juventus prepara il doppio colpo in attacco.

Vedi anche

Spalletti su Yildiz: "Non voglio creare pressioni"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Inter, l'Hajduk ha accettato l'offerta per Mlacic

Calciomercato

L'Hajduk ha accettato l'offerta dell'Inter (da 5 milioni più bonus) per Mlasic. Tra domenica e...

Juve, nuovi contatti per Mateta: vale 40 milioni

Calciomercato

Contatti anche nella giornata di giovedì tra i bianconeri e l'entourage del francese, valutato...

Joao Pedro, no al Pisa: "Sono felice in Messico"

Calciomercato

L'ex attaccante del Cagliari ha detto no al ritorno in Italia. Joao Pedro - che gioca in Messico...

Inter, nessun incontro con il Gala per Calhanoglu

Calciomercato

Il Galatasaray torna alla carica per Calhanoglu, ma l’Inter non ha nessuna intenzione di aprire...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE