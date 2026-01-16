La Juventus insiste per l'attaccante francese: trattativa avanzata con il Crystal Palace e l'agente del giocatore, con cui si sta cercando di trovare la quadra a livello economico. Ma in attacco si pensa al doppio colpo con Daniel Maldini, in uscita dall'Atalanta, che può arrivare in bianconero per fare il vice Yildiz
La Juventus vuole portare Jean-Philippe Mateta a Torino a gennaio e sta spingendo per chiudere. Trattativa avanzata col Crystal Palace (e con l'agente dell'attaccante francese), con cui ci sono stati contatti positivi in queste ore e con cui si sta cercando di far quadrare i numeri dell'operazione. Le richieste del club inglese per il suo bomber (10 gol in stagione, 8 in 21 partite di Premier) sono alte, ma intanto si sta muovendo per l'eventuale sostituto, individuato in Sidiki Cherif dell'Angers. In casa Palace è di fatto pronta una mini-rivoluzione: a giugno saluterà l'allenatore Oliver Glasner e nel frattempo in queste ore ha già venduto un altro pezzo pregiato, il difensore Marc Guehi, al Manchester City.
Maldini sarà il vice Yildiz?
Non solo Mateta. La Juventus lavora anche per un ulteriore innesto nel reparto offensivo in questa sessione di mercato. E a dispetto delle parole in conferenza stampa pre Cagliari di Luciano Spalletti, che è sembrato allontanare l'arrivo di un vice Yildiz, resiste il nome di Daniel Maldini, in uscita dall'Atalanta dopo l'arrivo a Bergamo di Giacomo Raspadori. Mateta-Maldini, la Juventus prepara il doppio colpo in attacco.