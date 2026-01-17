Napoli, piace Sterling e c'è interesse su Maldini

Offerte Sky
Napoli, seguito Sterling e c'è interesse su Maldini

Calciomercato

Torna di moda il nome di Raheem Sterling in casa Napoli. Per l’esterno offensivo il calciatore inglese resta una pista valutata e da seguire. Insieme a lui, c’è anche il nome di Daniel Maldini dell’Atalanta sul quale però è attiva anche la Juventus

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Nessuna presenza stagionale con la maglia del Chelsea ma Raheem Sterling resta una pistata valutata e da seguire per il mercato in entrata del Napoli. Il 31enne esterno offensivo d'attacco in questa stagione non è mai sceso in campo. Un'alternativa più vicina è quella rappresentata da Daniel Maldini sul quale però c'anche l'interesse della Juventus. Come laterale difensivo anche il nome di Nicolò Fortini della Fiorentina

