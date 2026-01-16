Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta live
Calciomercato, le news di oggi
o Fiorentina, è fatta per Harrison del Leeds: domani è a Firenze
o E la Roma pensa concretamente a Fortini
o Napoli, per l'attacco idea En-Nesyri (Fenerbahce)
o Arriverebbe in caso di partenza di Lucca: due squadre su di lui
o Giro attaccanti: la Juventus vuole Mateta del Crystal Palace
o ...e intanto continua a lavorare per Mingueza
o Pisa, Joao Pedro ringrazia e rifiuta
o L'ex Juve Douglas Costa riparte dalla Serie D!
o Serie A, gli acquisti ufficiali: c'è anche Raspadori
o Tutti i colpi di mercato all'estero
Fiorentina-Thorsvedt: muro Sassuolo ma il giocatore spinge
Non solo Harrison: la Fiorentina vuole anche Kristian Thorsvedt: proposto un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro in caso di salvezza. Il Sassuolo non lo considera cedibile, ma il giocatore non intende rinnovare il contratto e spinge per uscire
Genoa, atteso l’ok per Baldanzi. Seguito Casseres del Tolosa
Il Genoa attende oggi il via libera definitivo dalla Roma per sbloccare la partenza di Baldanzi. Si segue con interesse il venezuelano Casseres del Tolosa con i rossoblù che devono capire se il club francese lo lascerà partire già a gennaio o se l’operazione slitterà a giugno
Fiorentina, è fatta per Harrison dal Leeds
Nelle prossime ore previsto l’arrivo a Firenze dell’esterno: Jack Harrison, terzo colpo viola dopo Solomon e Brescianini, arriva alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni dal Leeds
Roma, ufficiale Malen
Il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante dall'Aston Villa
Atalanta, ufficiale Raspadori: tutti gli acquisti in A
Dopo l’arrivo da Madrid e le visite mediche di martedì, ieri è stata la giornata dell’ufficialità di Giacomo Raspadori all’Atalanta. L’azzurro avrà il numero 18. Ecco tutti gli acquisti ufficiali in Serie A
