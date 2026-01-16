Offerte Sky
Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale', dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio: ultima sera LIVE da Senigallia

Calciomercato, le news di oggi

Fiorentina-Thorsvedt: muro Sassuolo ma il giocatore spinge

Non solo Harrison: la Fiorentina vuole anche Kristian Thorsvedt: proposto un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro in caso di salvezza. Il Sassuolo non lo considera cedibile, ma il giocatore non intende rinnovare il contratto e spinge per uscire

Genoa, atteso l’ok per Baldanzi. Seguito Casseres del Tolosa

Il Genoa attende oggi il via libera definitivo dalla Roma per sbloccare la partenza di Baldanzi. Si segue con interesse il venezuelano Casseres del Tolosa con i rossoblù che devono capire se il club francese lo lascerà partire già a gennaio o se l’operazione slitterà a giugno

Fiorentina, è fatta per Harrison dal Leeds

Nelle prossime ore previsto l’arrivo a Firenze dell’esterno: Jack Harrison, terzo colpo viola dopo Solomon e Brescianini, arriva alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni dal Leeds

Roma, ufficiale Malen

Il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante dall'Aston Villa

Atalanta, ufficiale Raspadori: tutti gli acquisti in A

Dopo l’arrivo da Madrid e le visite mediche di martedì, ieri è stata la giornata dell’ufficialità di Giacomo Raspadori all’Atalanta. L’azzurro avrà il numero 18. Ecco tutti gli acquisti ufficiali in Serie A

"Buongiorno Calciomercato": il podcast di Gianluca Di Marzio

Il tempo di un caffè per scoprire tutto quello che è successo fin qui nel mercato di gennaio in Italia e nel mondo. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati

Inter, l'Hajduk ha accettato l'offerta per Mlacic

L'Hajduk ha accettato l'offerta dell'Inter (da 5 milioni più bonus) per Mlasic. Tra domenica e...

Juve, nuovi contatti per Mateta: vale 40 milioni

Contatti anche nella giornata di giovedì tra i bianconeri e l'entourage del francese, valutato...

Joao Pedro, no al Pisa: "Sono felice in Messico"

L'ex attaccante del Cagliari ha detto no al ritorno in Italia. Joao Pedro - che gioca in Messico...

Inter, nessun incontro con il Gala per Calhanoglu

Il Galatasaray torna alla carica per Calhanoglu, ma l’Inter non ha nessuna intenzione di aprire...

Non solo il Besiktas: c'è anche Inzaghi su Lucca

Il club turco punta Lorenzo Lucca e potrebbe accelerare in caso di cessione di Abraham...
