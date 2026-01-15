Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Mlacic, l'Hajduk Spalato accetta l'offerta: tra domenica e lunedì sarà a Milano

Calciomercato

L'Hajduk ha accettato l'offerta dell'Inter (da 5 milioni più bonus) per Mlasic. Tra domenica e lunedì il croato classe 2007 è atteso a Milano, poi resterà in prestito a Spalato fino a fine stagione

CALCIOMERCATO: LE NEWS DEL GIORNO SU TUTTE LE TRATTATIVE

Branimir Mlacic viaggia spedito in direzione Inter. L'Hajduk Spalato ha accettato ufficialmente l'ultima proposta da 5 milioni più bonus per il giocatore, atteso tra domenica e lunedì a Milano per visite mediche e firma su un contratto di cinque anni. Nelle ultime ore respinto anche l'inserimento di altre squadre italiane, il difensore concluderà la stagione in patria, restando in prestito per i prossimi sei mesi all'Hajduk per poi aggregarsi in estate all'Inter.

I numeri di Mlacic

19 anni da compiere a marzo, Mlacic è alla prima stagione con i 'grandi' dell'Hajduk Spalato dopo il percorso nelle giovanili: fin qui ha collezionato 18 presenze, tra cui 3 in Europa per le gare di qualificazione alla Conference. Dall'estate 2026 diventerà l'ottavo croato nella storia dell'Inter e si unirà al connazionale Sucic.

Approfondimento

Inter, contatti tra Frattesi e Nottingham Forest

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Joao Pedro, no al Pisa: "Sono felice in Messico"

Calciomercato

L'ex attaccante del Cagliari ha detto no al ritorno in Italia. Joao Pedro - che gioca in Messico...

Inter, nessun incontro con il Gala per Calhanoglu

Calciomercato

Il Galatasaray torna alla carica per Calhanoglu, ma l’Inter non ha nessuna intenzione di aprire...

Non solo il Besiktas: c'è anche Inzaghi su Lucca

Calciomercato

Il club turco punta Lorenzo Lucca e potrebbe accelerare in caso di cessione di Abraham...

Napoli, per attacco idea En-Nesyri del Fenerbahce

Calciomercato

Nuova idea dalla Turchia per l'attacco del Napoli. Si tratta di En-Nesyri, attaccante...

Genoa, arriva Baldanzi e salta Bento

Calciomercato

Tutto fatto per il passaggio di Tommaso Baldanzi dalla Roma al Genoa. Il centrocampista, ex...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE