Branimir Mlacic viaggia spedito in direzione Inter. L'Hajduk Spalato ha accettato ufficialmente l'ultima proposta da 5 milioni più bonus per il giocatore, atteso tra domenica e lunedì a Milano per visite mediche e firma su un contratto di cinque anni. Nelle ultime ore respinto anche l'inserimento di altre squadre italiane, il difensore concluderà la stagione in patria, restando in prestito per i prossimi sei mesi all'Hajduk per poi aggregarsi in estate all'Inter.