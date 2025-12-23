L’ufficialità arriverà soltanto il 2 gennaio, cioè quando la finestra invernale di mercato aprirà ufficialmente i battenti. Ma Niklas Fullkrug é già del Milan. Visite mediche completate e superate . E poi la firma sul contratto. Dalle prossime ore si allenerà con la squadra e metterà piede per la prima volta a Milanello. Maglia numero 9 - clamorosamente senza proprietario da mesi - e tante speranze: soprattutto quella di incidere in rossonero e far sì che il Milan a fine stagione lo riscatti dal West Ham.

Allegri recupera Leao

Contro il Cagliari il 2 gennaio Fullkrug ci sarà. Contro il Verona, il 28 dicembre, invece no. Il Milan vuole - anzi deve - chiudere bene l’anno, anche per cancellare le ultime ed appannate prove. Altra buona notizia sotto l'albero per Allegri, che recupera Leao. Il portoghese - costantemente sotto la lente di ingrandimento, nel bene e nel male - dovrà prendersi sulle spalle il peso dell’attacco. E se il 2025 per lui é stato un po' sottotono, il 2026 dovrà essere quello del definitivo ed auspicato salto. Ora o mai più: per Allegri, Rafa è sempre al centro del suo Milan, ma il portoghese può e deve fare e dare tanto di più di quanto fatto e dato fino ad ora. Sarebbe un salto fondamentale: per la sua carriera, nell'anno del Mondiale, e per il suo Milan.