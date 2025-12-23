Fiorentina, Paratici è l'uomo delle sfide

Non è detto che Fabio Paratici possa essere considerato l'uomo delle rivoluzioni. Ma di sicuro è l'uomo delle sfide. E lo dimostra la trattativa con la Fiorentina: lasciare eventualmente il Tottenham per rientrare in Italia e sposare il progetto di una Viola in grandissima crisi è una sfida di quelle molto difficili da vincere. Perché il club di Commisso ha bisogno di rifondare (e qui, sì, il termina rivoluzione calza comunque bene) e gli serve una figura esperta di gestione societaria e soprattutto di campo, che sappia individuare il giocatore giusto al momento giusto.