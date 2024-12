Il club viola punta sul 26enne del Napoli per rinforzare il centrocampo. Si lavora su un prestito con diritto di riscatto. Per chiudere l'operazione, però, il Napoli vorrebbe prima trovare il sostituto

La Fiorentina punta Michael Folorunsho. È il 26enne del Napoli il profilo individuato per rinforzare il centrocampo di Palladino. I viola lavorano per chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per l'ok definitivo, però, il Napoli vorrebbe prima trovare il sostituto. Al momento, nel corso di questa stagione, Folorunsho ha giocato 7 partite (6 in Serie A, una in Coppa Italia dal 1' contro la Lazio) con la maglia del Napoli, senza esser riuscito a trovare il gol.