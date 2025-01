Mkhitaryan: "Futuro in Arabia? Felice all'Inter"

"Mi aspetto un 2025 di successo per me e per l'Inter. Un possibile trasferimento in Arabia Saudita? Non seguo molto questo calcio. Ci sono tanti miei ex compagni e amici che giocano in qui in Arabia. Per quanto riguarda il futuro, ho un contratto con l’Inter (fino al 2025, ndr) e vedremo cosa succederà a fine stagione. Ma sono contento di giocare all’Inter“. Così ha parlato Henrikh Mkhitaryan alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Inter e Atalanta.