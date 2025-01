Giuntoli su addio Danilo: "Cerchiamo soluzione"

La Juventus è in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana dove sfiderà il 3 gennaio in semifinale il Milan. Ai microfoni di Radio Serie A ha parlato Cristiano Giuntoli che ha confermato l'intenzione del club di cedere a gennaio il capitano Danilo, non convocato per la trasferta araba: "Stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus. In entrata saremo pronti per eventuali occasioni: priorità alla difesa"

A due giorni dalla sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan che mette in palio un posto in finale Cristiano Giuntoli è tornato a parlare, a Radio Serie A, sul momento della squadra bianconera e sul mercato che apre nelle prossime ore. “Il lavoro di Thiago Motta sarà un percorso sicuramente virtuoso, siamo convinti della nostra strada e ci vuole solo un po’ di tempo. Arriviamo con qualche giocatore in più, siamo contenti. Stanno rientrando tutti, cerchiamo di affrontare nel migliore dei modi una competizione così importante. Per la Juve ogni trofeo è un obiettivo, faremo di tutto per vincere. La Juventus è sempre amata e seguita, siamo orgogliosi di questo, ci dà forza per proseguire in maniera importante". Inevitabile poi parlare di mercato e della situazione di capitan Danilo, escluso dalla trasferta araba e ormai pronto a lasciare il club bianconero: "Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus. Quando c’è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti”. Sui possibili movimenti in entrata invece, ha concluso: “In entrata stiamo attenti alle eventuali occasioni interessanti, ma ci muoveremo per cercare qualcuno in difesa”.