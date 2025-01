Mercato, si parte: il punto squadra per squadra

La priorità della Juventus è in difesa per sostituire gli infortunati Bremer e Cabal. Il nome è quello di Antonio Silva del Benfica che, come spiegato dal suo procuratore Jorge Mendes, vuole trasferirsi in Italia. I portoghesi, però, fanno muro e hanno rifiutato la prima offerta (prestito oneroso da 5 milioni di euro con riscatto fissato a 30). Attenzione anche ad Hancko del Feyenoord: trattativa difficile per gennaio, più semplice per l'estate