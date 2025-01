Domani mancheranno Kvara e Politano. Una soluzione diversa per far gol potrebbe essere il tiro da fuori: manca un tiratore a questa squadra?

"Quando parlo di percorso e di costruzione è un po' racchiuso tutto questo discorso. Io ho preso una situazione in mano cercando di fare una valutazione dal di fuori, adesso stando dentro da 6 mesi sicuramente ho delle valutazioni più certe. Quando si inizia un percorso dovete dare il tempo, non è che il club può mettere dentro altri 5-6 giocatori. Vi trovo molto impazienti. A parte che devi parlare con il presidente per tutto questo (ride ndr). Avete ragione, ma ci vuole tempo e pazienza, e qui non ne vedo. Si parla sempre di scudetto, poi però alcune cose le vedete anche voi. Bisogna lavorare, poi nella costruzione c'è da aggiungere determinati tasselli. Ci aspettiamo sicuramente più gol da tutta la squadra, perché arrivi e tante volte non finalizzi per quanto crei, però siamo all'inizio. Io me li bacio uno a uno sti ragazzi, per quello che stanno dando, per l'attaccamento che stanno dimostrando ogni giorno e per il senso di appartenza verso il club"