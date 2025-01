D'Aversa: "Fazzini out. Mi serve gente motivata"

"Ho bisogno di gente motivata e convinta per andare a provare a fare risultato in questo scontro diretto". Lo ha detto l'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa, annunciando di non aver convocato per la delicata sfida salvezza di domani a Venezia, Jacopo Fazzini, che è al centro di voci di mercato, in particolare si parla di una trattativa con la Lazio e di un interessamento del Napoli. Fazzini è centrocampista cresciuto nel vivaio empolese. "E' emersa una sua perplessità e una sua non convinzione durante il lavoro in allenamento. In questo momento la situazione non è limpida e lui ne risente. Ho bisogno di gente motivata e convinta per andare a provare a fare risultato in questo scontro diretto e quindi non lo tengo in considerazione per la trasferta a Venezia".

