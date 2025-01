La Roma ritorna su Davide Frattesi. I giallorossi hanno mostrato nelle ultime ore concreto interesse per il centrocampista dell'Inter, chiuso in nerazzurro dalla folta concorrenza nel reparto. Il giocatore ha aperto alla possibilità di cambiare maglia e quella del club capitolino sarebbe una soluzione a lui gradita visto che è cresciuto proprio nel settore giovanile della Roma, prima di essere ceduto al Sassuolo. Il club dei Friedkin si era mosso per il centrocampista 25enne già nell'estate del 2023, quando alla fine erano stati i nerazzurri a battere la concorrenza e assicurarselo per quasi 35 milioni tra parte fissa e bonus. L'Inter ora non sembra intenzionata a privarsene a gennaio e ne fa una valutazione alta, mentre i giallorossi non vorrebbero inserire Pellegrini nell'affare.