Le motivazioni della decisione e le mosse del Barça

La decisione del Coordinamento RFEF-Liga, sempre come spiegato dal Mundo Deportivo, è frutto di una interpretazione letterale degli articoli 130.2 e 141.5 del Regolamento Generale della RFEF, che impediscono ad un giocatore a cui viene revocata la licenza di acquisirne un'altra nel corso della stessa stagione, nella stessa squadra alla quale era già legato. Il club blaugrana però non si rassegna ed è pronto a ingaggiare la battaglia legale. Il Barça ricorrerà chiedendo una misura precauzionale al Tribunale Amministrativo dello Sport (CSD). Secondo la ricostruzione del Mundo Deportivo, il club contesta la scadenza del 31 dicembre per regolarizzare il fair play finanziario riguardo ai giocatori tesserati fino a quel giorno. Il Barcellona sostiene infatti che il regolamento dovrebbe prorogare la scadenza fino all'ultimo giorno del mercato invernale (2 febbraio), poiché è a gennaio che sono consentite operazioni di ingaggi e cessioni per migliorare il margine salariale, cosa che non può essere fatta durante il mese di dicembre, lasciando così le società in inferiorità e con conseguente danno per i calciatori colpiti. Lo scorso venerdì 3 gennaio il club aveva annunciato ufficialmente che il Barça sarebbe rientrato nei parametri finanziari stabiliti dalla regola 1:1. Un requisito che, secondo fonti ufficiali dello stesso club, era fondamentale per il tesseramento dei due giocatori. Il paradosso è che il Barça, da ieri, può comprare e tesserare nuovi giocatori, ma non può quindi (a meno di un ricorso vittorioso) tenere in rosa Dani Olmo e Pau Víctor, visto che la licenza è stata annullata il 31 dicembre.