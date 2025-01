Lecce, il primo rinforzo è Karlsson dal Bologna

Primo rinforzo sul mercato di gennaio per il Lecce. Dal Bologna arriva in prestito gratuito lo svedese Jesper Karlsson, esterno d'attacco che va a rinforzare un reparto che ha perso per infortunio Banda. Il giocatore è già sbarcato in Puglia ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampaolo già per la sfida contro il Genoa, match delicato in chiave salvezza

Il Lecce non vuole perdere tempo e piazza il primo colpo del mercato di gennaio. Dal Bologna arriva in prestito gratuito Jesper Karlsson, esterno d'attacco svedese che in questa stagione ha messo insieme 7 presenze e 1 gol contro la Roma. Un rinforzo per il reparto offensivo di Giampaolo che ha perso da diverse settimane Banda. Due stagioni fa è stato grande protagonista con l'Az Alkmaar in Olanda tanto da essere acquistato per 11 milioni dal Bologna. Rimasto ai margini, complici anche diversi infortuni, con Thiago Motta anche con Italiano non ha trovato grandi spazi e allora è arrivata la decisione di accettare la proposta del Lecce. Il giocatore svolgerà oggi visite mediche e poi dovrebbe allenarsi nella rifinitura con la squadra per essere convocato già per la delicata partita contro il Genoa.