Napoli senza Politano e Kvara: tutte le probabili

Introduzione

Giornata di campionato in forma ridotta viste le assenze delle squadre impegnate nella Supercoppa Italiana. Il programma prevede 7 sfide ma si potrebbe dire tanto su ognuna di esse. Attesissimo derby di Roma che sarà il posticipo di fine girone d'andata. Come sempre tante notizie in arrivo: recuperati e infortunati last minute



La squadra di Sky Sport è al lavoro già da un po' e ci sono novità importanti in casa Napoli: Antonio Conte purtroppo non inizia al meglio il 2025 che ha fermato due titolarissimi. Possibile novità tattica nel Torino, atteso da un Parma che vuole riscattarsi. Ecco quindi la situazione squadra per squadra su tutte le probabili formazioni in vista della 19^ giornata di Serie A