Non solo la vittoria contro la Juventus e il derby contro l'Inter in finale di Supercoppa. Sul fronte mercato il Milan segue con particolare interesse Almugera Kabar, terzino sinistro di 18 anni di proprietà del Borussia Dortmund. Per i rossoneri è già pronto per la prima squadra con l'obiettivo di farlo crescere alle spalle di Theo Hernandez. Primo tentativo già in questa sessione di mercato, più facile invece in estate

