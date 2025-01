Il Milan fa sul serio per Marcus Rashford. L'attaccante inglese del Manchester United è la prima idea per l'attacco dei rossoneri che hanno avuto dei contatti con l'entourage del giocatore e presentato il proprio progetto. L'offerta del Milan non è un semplice prestito, ma un prestito con diritto di riscatto, aggiungendo così una prospettiva futura all'operazione. Rashford prenderà adesso del tempo per decidere tra le varie offerte (tra cui quella del Borussia Dortmund), ma il Milan c'è tra le squadre in corsa.