Il Napoli punta forte su Cesare Casadei . Gli azzurri sono in prima fila per il centrocampista classe 2003 di proprietà del Chelsea dopo una giornata che ha portato al sorpasso sul Torino, che fino a oggi non ha trovato l'accordo con i blues. Casadei era un obiettivo del Napoli già la scorsa estate , stimato sia dal direttore sportivo Manna che dal vice di Antonio Conte, Stellini, che l'aveva conosciuto ai tempi dell'Inter . Ora è arrivata una forte irruzione e il sorpasso . Il Napoli, che è molto avanti, dovrà chiudere adesso l'operazione con il Chelsea per evitare ulteriori controsorpassi e per consegnare a Conte un nuovo centrocampista dopo la cessione di Folorunsho alla Fiorentina.

I numeri di Casadei

Classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter dopo i primi passi al Cesena, Casadei è al Chelsea dal 2022, quando i blues lo pagarono 15 milioni di euro più bonus. Rientrato a Stamford Bridge dopo i prestiti al Reading e al Leicester, il centrocampista ha trovato poco spazio sia nella seconda metà della scorsa stagione con Pochettino che quest'anno con Maresca. Per lui 6 presenze nella stagione in corso, cinque in Conference League e una in Carabao Cup. Tra i punti di riferimento della Nazionale Under 21, Casadei è stato scarpa d'oro e miglior giocatore al Mondiale Under 20 2023.