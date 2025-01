Il mese di gennaio per il Napoli potrebbe essere più movimentato del previsto. In attesa di capire come si evolverà la situazione legata a Kvaratskhelia, per cui il club ha aperto a una cessione al Psg a condizioni prestabilite, la società azzurra sta sondando il mercato per capire come ripartire eventualmente senza il georgiano. I nomi al momento candidati per rimpiazzarlo sarebbero due: da una parte Federico Chiesa, che potrebbe essere preso in prestito se il Liverpool (dove ha finora giocato solo 123 minuti) dovesse aprire a questa soluzione negli ultimi giorni della sessione invernale, e dall’altra Edon Zhegrova. Il 25enne, al Lille dal 2022, sta mostrando continui segnali di crescita e ha già registrato numeri importanti in questa stagione, come testimoniano gli 8 gol e 2 assist forniti tra campionato e Champions. Sarebbe un’operazione molto difficile, anche perché il Napoli preferirebbe investire quell’incasso su un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelli che ha.