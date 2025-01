Sono due gli attaccanti al centro dell'attenzione in questi primi giorni di calciomercato: Kolo Muani e Marcus Rashford. Per quel che riguarda la Serie A, su entrambi i giocatori c'è l'interesse del Milan e della Juventus. I rossoneri, infatti, non mollano l'attaccante francese, sul quale i bianconeri pensano di essere in pole position. Oltre alle due italiane, per il francese ci sono anche gli interessi di alcuni club di Premier League, come il Manchester United. Nel corso di questa stagione, per il Kolo Muani 10 partite con 2 gol e 1 assist realizzati con la maglia del Psg.