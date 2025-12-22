Offerte Sky
Genoa-Roma, intreccio di calciomercato tra Pisilli e Frendrup: la situazione

Calciomercato

Lunedì 29 dicembre Daniele De Rossi sarà all'Olimpico per affrontare la "sua" Roma col suo Genoa. L'allenatore rossoblù probabilmente vorrà tornare dalla capitale non solo con dei punti, ma anche con un suo pupillo, il giovane Niccolò Pisilli. Il classe 2004 spinge per trasferirsi e avere più spazio, ma i giallorossi hanno anche El Aynaoui in Coppa d'Africa e vorrebbero un sostituto. A quel punto l'obiettivo diventerebbe proprio il genoano Morten Frendrup

IL TABELLONE DEL MERCATO

Roma-Genoa in campo e anche fuori. La sfida tra le due squadre sarà il posticipo della 17^ giornata di Serie A, in programma lunedì 29 dicembre alle 20.45 (in diretta su Sky Sport). Dopo l'esonero inaspettato di 15 mesi fa, Daniele De Rossi sarà all'Olimpico contro la Roma, per la prima volta da avversario. Nel frattempo le società si stanno già parlando, e probabilmente continueranno a farlo anche dopo il match, per discutere di un eventuale doppio affare.

Non solo Pisilli, si punta anche Perin

Il Genoa ha già messo nel mirino il centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli, che proprio con De Rossi ha giocato la prima partita da titolare in Serie A nel big match contro la Juventus del 1° settembre 2024. Il 21enne finora non ha trovato molto spazio con Gasperini e starebbe spingendo per il trasferimento. I giallorossi però, che al momento non hanno a disposizione nemmeno El Aynaoui causa Coppa d'Africa, non sono disposti a mollare la presa facilmente e hanno avanzato al Genoa una controproposta, chiedendo Frendrup. Al momento le discussioni sono in fase embrionale e non si è nemmeno iniziato a parlare di cifre. Al tempo stesso il Genoa prova a tenere in piedi la pista per il ritorno di Perin a Marassi, ma al momento non sembrano esserci le condizioni economiche. 

