Fabio Paratici si avvicina sempre di più alla Fiorentina. Mentre i legali stanno già cominciando a revisionare i contratti, continuano i contatti attraverso Alessandro Ferrari, tra Commisso e Fabio Paratici. Il Tottenham, informato ovviamente dell’offerta, nei prossimi giorni prenderà una decisione ufficiale, ma tutto porta a una chiusura per Paratici alla Fiorentina. In caso di esito positivo, il dirigente firmerebbe un contratto di 4 anni e mezzo.