Fiorentina, Paratici si avvicina: il Tottenham decide nelle prossime ore. Le news

Calciomercato

Continuano i contatti tra Commisso e Paratici per riportare il dirigente in Italia. Il Tottenham, informato dell'offerta, prenderà una decisione nelle prossime ore. In caso di fumata bianca, Paratici firmerebbe un contratto di quattro anni e mezzo

IL TABELLONE DEL MERCATO

Fabio Paratici si avvicina sempre di più alla Fiorentina. Mentre i legali stanno già cominciando a revisionare i contratti, continuano i contatti attraverso Alessandro Ferrari, tra Commisso e Fabio Paratici. Il Tottenham, informato ovviamente dell’offerta, nei prossimi giorni prenderà una decisione ufficiale, ma tutto porta a una chiusura per Paratici alla Fiorentina. In caso di esito positivo, il dirigente firmerebbe un contratto di 4 anni e mezzo.

