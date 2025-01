Il Milan guarda sì all'attacco, ma pensa anche a un innesto a centrocampo nel calciomercato di gennaio . Dopo aver fatto un tentativo per Billing del Bournemouth, poi finito al Napoli in prestito con diritto di riscatto, il nome nuovo è quello di Lucas Gourna-Douath del Salisburgo . Si tratta di un centrocampista francese classe 2003, cresciuto nel vivaio del Saint-Etienne e sbarcato in Austria nell'estate 2022 per 13 milioni di euro.

Chi è Gourna-Douath

Ventuno anni, Gourna-Douath ha già una certa esperienza in campo europeo con 16 presenze in Champions League, tra cui quelle contro l'Inter nell'edizione 2023/2024. In stagione è sceso in campo finora in 22 occasioni in tutte le competizioni, 5 delle quali nel massimo torneo continentale. Nel Salisburgo gioca mediano davanti alla difesa, non ha nelle corde il gol (solo 2 centri in 89 partite con gli austriaci). In Ligue 1, con la maglia del Saint-Etienne dove è cresciuto, ha giocato 61 match con una rete. Tre invece le presenze con la nazionale Under 21 francese.