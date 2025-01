Calciomercato: le news sulle trattative in diretta

Confermato l’appuntamento in agenda la prossima settimana tra Napoli e PSG per Kvaratskhelia: i due club hanno già una bozza d’intesa e già il prossimo incontro potrebbe essere quello decisivo per la chiusura. Il club francese offre al massimo 70/75 milioni senza il prestito di Skriniar. L’altra strada prevede l’inserimento del difensore slovacco nella trattativa (in prestito, con stipendio tutto pagato dal Napoli) per un totale di 80 milioni di euro