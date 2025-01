I bianconeri stanno cercando di chiudere per il terzino destro classe 2003 di proprietà del Vitoria Guimaraes. Il calciatore nei giorni scorsi è stato cercato anche dalla Roma ma c'è stata una mossa ufficiale dei bianconeri che al momento sono in vantaggio: si tratterebbe di un'operazione da 12/13 milioni di euro CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

La Juventus sta cercando di chiudere per Alberto Costa, terzino destro classe 2003 di proprietà del Vitoria Guimaraes. Il calciatore portoghese nei giorni scorsi è stato cercato anche dalla Roma, ma al momento i bianconeri sono in vantaggio avendo compiuto una mossa ufficiale: si tratterebbe di un'operazione da 12/13 milioni di euro. Le priorità della Juve per questa finestra di calciomercato restano sempre un difensore e un attaccante, ma intanto si sta cercando di chiudere l'operazione con il Vitoria visto che su quella corsia al momento Thiago Motta ha a disposizione solamente Savona.

Possibile contatto tra Mendes e il Benfica per Antonio Silva Nella serata di domenica ci potrebbe essere un contatto tra Jorge Mendes e il Benfica per Antonio Silva, che sabato ha giocato da titolare (e vinto un trofeo, la Coppa di Lega) con i lusitani. Il club portoghese non vuole lasciarlo andare in prestito senza un obbligo di riscatto. Per quanto riguarda Ronald Araujo, invece, non giocherà con il Barcellona la finale di Supercoppa contro il Real Madrid di domenica sera. Dopo il match potrebbero esserci aggiornamenti sulla sua situazione.